Леди Гага рассказала, что сейчас записывает новую музыку

Певица поделилась, что альбом «Mayhem» стал для нее особенным: «Я действительно очень счастлива. Этот альбом просто потрясающий — тем, как он связан с моими фанатами, и каждый вечер, когда мы его исполняем, это нечто особенное». Гага отметила, что для нее особенно ценно, как публика подхватывает не только ее классические хиты, но и новые песни.