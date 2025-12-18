Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Леди Гага рассказала, что сейчас записывает новую музыку

Фото: Kevin Mazur/Getty Images

В интервью новозеландскому диджею Зейну Лоу певица Леди Гага сообщила, что активно пишет и записывает новый материал.

«У меня все хорошо. Я была в студии вчера. Я создаю много музыки, и это, наверное, лучший способ ее создавать, когда каждую ночь видишься с фанатами», — сказала Леди Гага ведущему. Она добавила, что после концертов чувствует особый прилив энергии, который затем помогает ей в творчестве.

Певица поделилась, что альбом «Mayhem» стал для нее особенным: «Я действительно очень счастлива. Этот альбом просто потрясающий — тем, как он связан с моими фанатами, и каждый вечер, когда мы его исполняем, это нечто особенное». Гага отметила, что для нее особенно ценно, как публика подхватывает не только ее классические хиты, но и новые песни.

Видео: Zane Lowe Show

Недавно сингл Леди Гаги «Abracadabra» возглавил топ-50 лучших поп-композиций 2025 года по версии Apple Music.

«С ее заразительным и завораживающим припевом „Abracadabra“ околдовала 2025 год и ясно показала: Mother Monster официально вернулась. „Mayhem“ еще сильнее закрепил ее статус живой легенды, ведь Гага вернулась к своим поп-корням и звучанию, которое так характерно именно для нее», ― отметили в музыкальном стриминге.

