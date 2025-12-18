Разработчики Silent Hill рассматривают Россию как место действия для будущих игр

Продюсер японской серии игр в жанре хоррор Silent Hill Мотой Окамото рассказал в интервью Inverse, что Konami рассматривает новые географические направления для будущих игр франшизы. Среди них: Россия, Южная Корея, Италия, а также Центральная и Южная Америка.



По его словам, команде интересно исследовать мифы разных культур, соединяя их с сеттингом хоррор-вселенной. «В Центральной или Южной Америке мы, возможно, могли бы обратиться к местным шаманским верованиям», — добавил Окамото.



Недавно в одной из школ Японии пятиклассники практиковали английский с помощью демоверсии Silent Hill, выпущенной Хидео Кодзимой в 2014 году. Под руководством учителя они проходили сюжет, выбирая действия персонажа на английском.



Silent Hill — франшиза игр в жанре survival horror, основанная Кэйитиро Тоямой и издаваемая студией Konami. Первая игра вышла в 1999 году.