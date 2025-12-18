Умер нидерландский хореограф Ханс ван Манен

Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Сына Роба Райнера, обвиненного в убийстве родителей, в суде будет защищать адвокат Харви Вайнштейна
Леди Гага рассказала, что сейчас записывает новую музыку
Вышел тизер-трейлер «Amarga Navidad» — нового фильма Педро Альмодовара
Хоррор «Другие» с Николь Кидман выйдет в повторный прокат в России
Тимоте Шаламе сравнил борьбу за «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек» с Mortal Kombat
Разработчики Silent Hill рассматривают Россию как место действия для будущих игр
Российский турпоток в Таиланд в 2025 году превысил рекорд 2013 года
В Москве начал курсировать новогодний поезд метро
Тейлор Свифт выступает с Сабриной Карпентер в тизере 3-го и 4-го эпизодов «Конца эры»
Джиган может сыграть Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты» от ТНТ
Кевин Спейси впервые после «Карточного домика» вернется на ТВ в итальянском комедийном сериале
В Госдуме приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх
Обнять березу, сплести кокон и затеряться в сенях: в Музее Москвы открылась выставка-ретрит
«Индиана Джонс» и «Парк Юрского периода»: россияне назвали любимые фильмы Стивена Спилберга
Мартин Скорсезе рассказал, что ему приснился «Франкенштейн» Гильермо дель Торо
В парках Москвы открылись зоны с кострами
В России аудитория Telegram выросла до рекордных 105 млн
Появились новые кадры из «Марти Великолепного» с Тимоте Шаламе
В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом
Джойс планирует уничтожение Векны в новом отрывке из 2-й части 5-го сезона «Очень странных дел»
Россияне назвали самые привлекательные для трудоустройства компании в стране
Тим Бертон создал обложку для нового альбома A$AP Rocky
В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
На ВДНХ открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория
В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»
Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом
Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр

Умер нидерландский хореограф Ханс ван Манен

Фото: Patrick van Katwijk/Getty Images

Умер нидерландский хореограф Ханс ван Манен, возглавлявший на протяжении долгих лет Национальный балет Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба труппы.

Ван Манену было 93 года. Он считается одним из самых влиятельных и выдающихся хореографов Европы. За свою карьеру ван Манен создал более 150 постановок, объединяющих классические и современные техники танца.

Ван Манена называли «балетным Мондрианом» и «Версаче танца». «Его международная известность сделала его одним из важнейших послов голландского искусства», — отметили в Национальном театре оперы и балета Нидерландов.

Ханс ван Манен родился в 1932 году в Амстелвене. Свой путь в театре он начал в послевоенном Амстердаме на позиции помощника гримера. В 1951 году он попал в труппу Сони Гаскелл, а год спустя — в Национальный балет Нидерландов под руководством Франсуазы Адре. В 1955 году он представил свою первую постановку.

В 1959 году ван Манен перехал в Париж и вступил в труппу Les Ballets de Paris Ролана Пети. В 1960 году он вернулся в Нидерланды и стал работать в Нидерландском танцевальном театре. В 1973 году он стал хореографом Национального балета, в 1988-м вновь возглавил Нидерландский танцевальный театр, в 2005-м — вновь Национальный балет Нидерландов.

Он оставался в должности старшего хореографа Национального балета Нидерландов вплоть до своей смерти. Для обеих трупп ван Манен создавал спектакли в собственном неповторимом стиле: его ключевыми элементами были ясность структуры, утонченная простота и отказ от излишней декоративности.

Ван Манен завоевал признание сперва в Нидерландах и Германии, а затем и по всему миру. Его работы можно увидеть в исполнении сотен трупп, в том числе в Штутгарте, Берлине, Вене, Цюрихе, Париже, Хьюстоне. Постановки хореографа демонстрировали также на сцене петербургского Мариинского театра и Большого театра в Москве.

