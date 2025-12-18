Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Тимоте Шаламе сравнил борьбу за «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек» с Mortal Kombat

Фото: Searchlight Pictures

На «Ночном шоу Джимми Фэллона» Тимоте Шаламе рассказал о своей первой номинации на «Грэмми» и сравнил конкуренцию в категории «Лучший саундтрек к визуальному медиа» с игрой Mortal Kombat.

Актера номинировали за саундтрек к фильму «Боб Дилан: Никому не известный». Байопик рассказывает о первых годах легенды фолк-музыки в Нью-Йорке вплоть до того момента, когда он взял в руки электрогитару во время своего выступления на Ньюпортском фестивале в 1965 году.

О номинации на «Грэмми» Шаламе сказал: «Мы в очень сильной категории. Тут и „Кей-поп-охотницы на демонов“, и „Злая“ — так что я представляю себе Боба Дилана в этой всеобщей Mortal Kombat».

Видео: @FallonTonight

Номинантов на 68-ю премию «Грэмми» объявили 7 ноября. На номинацию бурно отреагировали и актрисы озвучки Зоуи из «Кей-поп-охотниц на демонов». Для певицы Рей Ами, исполнившей вокальные и рэп-партии персонажа, «Golden» стала первой номинацией на «Грэмми».

