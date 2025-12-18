Джиган может сыграть Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты» от ТНТ

Джиган участвует в пробах на роль Воланда в новогодней экранизации романа «Мастер и Маргарита» от телеканала ТНТ. Об этом рэпер сообщил в своем телеграм-канале.
«Скоро на ТНТ стартуют съемки фильма „Мастер и Маргарита“, и я участвую в пробах на роль Воланда. „Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо“», ― сказал он.
О съемках фильма ранее сообщили в пресс-службе телеканала. Режиссеры и сценаристы ТНТ Миша Семичев и Роман Ким планируют перенести действие в атмосферу 1990-х годов и использовать отсылки к «Брату», «Бумеру», «Жмуркам» и «Слову пацана».
«И при этом это все должно оставаться веселой комедией. Маргарита летит на метле под „Черный бумер“ — фанаты 1990-х должны оценить», — отметили создатели ленты.
Заинтересованность в потенциальном участии в проекте уже выразили Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева, Давид Манукян, Марина Кравец, Ольга Бузова и другие.
Фильм должен выйти к следующему Новому году, в декабре 2026-го. Предыдущий новогодний проект ТНТ, «Невероятные приключения Шурика», возглавил российский прокат в первый уик-энд, собрав около 140 млн рублей. Его расширенную версию с альтернативной концовкой покажут в эфире 31 декабря.