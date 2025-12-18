Кевин Спейси впервые после «Карточного домика» вернется на ТВ в итальянском комедийном сериале

С 2017 года более десятка человек обвинили звезду «Карточного домика» в сексуализированном насилии и домогательствах. Несмотря на оправдательные приговоры в лондонском суде в 2023 году и по иску Энтони Рэппа в 2022-м, голливудская карьера актера фактически была разрушена.