Кевин Спейси впервые после «Карточного домика» вернется на ТВ в итальянском комедийном сериале

Кевин Спейси впервые после обвинений в домогательствах и увольнения из сериала «Карточный домик» в 2017 году вернется на телевидение. Об этом сообщает Variety.
Он сыграет главную роль в новом итальянском комедийном сериале «Минимаркет». Его выход запланирован на 26 декабря на стриминговом сервисе RaiPlay.
В этом проекте актер предстанет в роли самого себя, выступая в качестве воображаемого наставника для молодого работника римского магазина (его сыграет Филиппо Лагана), который мечтает о славе на телевидении.
Согласно синопсису, герой Спейси станет «художественной совестью и непредсказуемым ментором» для главного героя, а их отношения будут строиться на «перепалках, недопонимании и взаимных подколках». В промо-ролике актер дуэтом с Лагана исполняет известные песни, что задает легкий и ироничный тон сериалу.
С 2017 года более десятка человек обвинили звезду «Карточного домика» в сексуализированном насилии и домогательствах. Несмотря на оправдательные приговоры в лондонском суде в 2023 году и по иску Энтони Рэппа в 2022-м, голливудская карьера актера фактически была разрушена.
В последние годы Спейси снимался лишь в низкобюджетных проектах начинающих режиссеров и выступал с шоу на Кипре. Однако он не теряет надежды на возвращение: «Мы общаемся с очень влиятельными людьми, которые хотят вернуть меня к работе. Индустрия ждет сигнала от кого-то с непререкаемым авторитетом».