«Индиана Джонс» и «Парк Юрского периода»: россияне назвали любимые фильмы Стивена Спилберга

Почти треть респондентов (27,6%) признались, что используют жанр фэнтези как способ уйти от стресса и давления новостей. Абсолютным лидером среди киновселенных, близких аудитории, стал мир «Гарри Поттера» (его выбрали 42,9% опрошенных). На втором месте расположился «Властелин Колец» (23,8%), а третью позицию заняли «Хроники Нарнии» (9,5%).