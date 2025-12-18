«Индиана Джонс» и «Парк Юрского периода»: россияне назвали любимые фильмы Стивена Спилберга

В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
В Москве начал курсировать новогодний поезд метро
Тейлор Свифт выступает с Сабриной Карпентер в тизере 3-го и 4-го эпизодов «Конца эры»
Джиган может сыграть Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты» от ТНТ
Кевин Спейси впервые после «Карточного домика» вернется на ТВ в итальянском комедийном сериале
В Госдуме приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх
Обнять березу, сплести кокон и затеряться в сенях: в Музее Москвы открылась выставка-ретрит
Мартин Скорсезе рассказал, что ему приснился «Франкенштейн» Гильермо дель Торо
В парках Москвы открылись зоны с кострами
В России аудитория Telegram выросла до рекордных 105 млн
Появились новые кадры из «Марти Великолепного» с Тимоте Шаламе
В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом
Джойс планирует уничтожение Векны в новом отрывке из 2-й части 5-го сезона «Очень странных дел»
Россияне назвали самые привлекательные для трудоустройства компании в стране
Тим Бертон создал обложку для нового альбома A$AP Rocky
На ВДНХ открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория
В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»
Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом
Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр
Москва возглавила рейтинг внутреннего туризма России в 2025 году
Руперт Гринт и Дейзи Ридли снимутся в картине «Эбенезер: Рождественская песнь» с Джонни Деппом
Джульетта Льюис превращается в стул в трейлере фильма «By Design»
В Японии более 500 человек пришли на похороны кошки — смотрительницы железнодорожной станции
Дети режиссера Роба Райнера впервые прокомментировали смерть родителей
«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»
Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп
Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили
Маколей Калкин не согласился, что «Крепкий орешек» — рождественский фильм

«Индиана Джонс» и «Парк Юрского периода»: россияне назвали любимые фильмы Стивена Спилберга

Фото: Paramount Pictures

Kion и Zigmund.Online ко дню рождения Стивена Спилберга провели опрос, который показал, как вымышленные вселенные помогают зрителям справляться с тревогой и информационной перегрузкой.

Почти треть респондентов (27,6%) признались, что используют жанр фэнтези как способ уйти от стресса и давления новостей. Абсолютным лидером среди киновселенных, близких аудитории, стал мир «Гарри Поттера» (его выбрали 42,9% опрошенных). На втором месте расположился «Властелин Колец» (23,8%), а третью позицию заняли «Хроники Нарнии» (9,5%).

Любовь к масштабным вымышленным мирам отразилась и в предпочтениях в фильмографии Стивена Спилберга. Зрители ценят в его творчестве именно долгоиграющие франшизы, с которыми они взрослеют.

Любимым блокбастером режиссера стал «Индиана Джонс» (28,3%), за которым следуют классический «Парк Юрского периода» (18,3%) и более современная фантастика «Первому игроку приготовиться» (16,7%).

Говоря о творчестве Спилберга в целом, зрители чаще всего отмечали грандиозный масштаб и визуал (29,7%), чувство приключения (23%) и характерную смесь реальности и фантазии (16,2%).

Согласно исследованию, основной причиной популярности фэнтези является дефицит волшебства в реальной жизни. Почти половина зрителей (45,2%) признается, что после просмотра такого кино им хочется еще глубже погрузиться в другой мир. Психологи объясняют это тем, что фантастические сюжеты помогают переживать сильные эмоции и тревожные сценарии безопасно, а предсказуемый хеппи-энд дает ощущение контроля.

