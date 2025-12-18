В России аудитория Telegram выросла до рекордных 105 млн

Гендиректор Getblogger Марина Кондрашова отметила, что в 2025 году мессенджер окончательно укрепился как одна из ключевых контентных платформ. Инфлюэнс-направление на площадке выросло за год более чем на 30%. Среди самых популярных тем у россиян — юмор, путешествия, кулинария, творчество, лайфхаки, образование, спорт и здоровый образ жизни.