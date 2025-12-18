В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
Появились новые кадры из «Марти Великолепного» с Тимоте Шаламе

Фото: «Атмосфера кино»

Российский прокатчик «Атмосфера кино» поделился с «Афишей Daily» новыми кадрами из спортивной драмы «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе в главной роли. Премьера фильма в России намечена на 15 января 2026 года.

Шаламе играет амбициозного игрока в настольный теннис Марти Маузера. На создание его образа вдохновила история реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине также сыграют Гвинет Пэлтроу («Влюбленный Шекспир»), Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Великая армия») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.

На опубликованных изображениях герой Шаламе показан в различных ситуациях: он говорит по телефону, стоя на кровати, лежит в куче мусора, выходит из самолета, садится в такси и, разумеется, играет в теннис. Видны также закулисные кадры с режиссером и сцены с участием Пэлтроу и Дрешер.

© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»
© «Атмосфера кино»

В выпущенном ранее тизере видно, как Марти убеждает тех, кто скептически настроен к теннису: «Эта игра собирает стадионы за границей. Скоро вы увидите меня на коробке хлопьев Wheaties».

Режиссером и автором сценария выступил Джош Сафди — это его первый сольный проект с 2008 года. Автор вновь работает с A24, ранее выпустившей его совместные с братом Бенни картины «Хорошее время» и «Неограненные алмазы».

