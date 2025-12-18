В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом

Юрист Александр Хаминский в комментарии РИА «Новости» отмечал, что Max критикуют за риски нарушения конфиденциальности пользователей. «Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end-шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано — используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах», ― пояснял он.