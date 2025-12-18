В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который позволяет подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке товаров с возрастным ограничением. Об этом сообщает ТАСС.
С помощью Max можно будет подтверждать возраст при покупке сигарет, вейпов, алкоголя, энергетиков и газосодержащих бытовых товаров, а также при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.
Чтобы купить указанные товары, достаточно будет открыть цифровой ID в Max — это QR-код, созданный на основе данных учетной записи с портала «Госуслуг».
Глава думского комитета по информполитике Серге Боярский отмечал, что инициатива сделает процедуру подтверждения возраста удобной и простой. По его мнению, эта возможность будет пользоваться спросом.
Нововведение оформили в качестве поправок ко второму чтению законопроекта, который разрешает блокировать без суда сайты с информацией об онлайн-продаже табачных и никотиносодержащих товаров. Такие ресурсы будут добавлять в реестр сайтов с информацией, которую запрещено распространять в России.
Владельцы сайтов должны будут отслеживать появление предложений об онлайн-продаже указанной продукции на их ресурсах.
Ранее Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в Mах. Документ обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в государственном мессенджере.
Закон о создании национального мессенджера был подписан Владимиром Путиным 24 июня. С 1 сентября мессенджер Max вошел в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.
Юрист Александр Хаминский в комментарии РИА «Новости» отмечал, что Max критикуют за риски нарушения конфиденциальности пользователей. «Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end-шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано — используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах», ― пояснял он.