Братья Даффер намекнули на концовку «Очень странных дел» с помощью фигурок Funko Pop

На «Ночном шоу с Джимми Фэллоном» создатели «Очень странных дел» братья Даффер разыграли мини-сценку с игрушками Funko Pop. Так они намекнули на возможную развязку шоу.
Одиннадцать поместили в стакан с водой, Уилла — на Генри, а Векну — на Уилла. Фигурку Стива поставили на край стола, после чего Росс Даффер столкнул ее на пол, вызвав возгласы в зале.
Многие расценили это как намек на смерть Стива в финале — или на то, что все герои будут считать его погибшим. Другие фанаты полагают, что Дафферы просто заигрывают с популярной теорией о гибели персонажа.
Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.
Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» набрала 59,6 млн просмотров за первые пять дней. Это самый крупный старт в истории англоязычных сериалов Netflix. Среди всех премьер Netflix этот результат занимает третье место, уступая лишь второму и третьему сезонам корейского триллера «Игра в кальмара».