Братья Даффер намекнули на концовку «Очень странных дел» с помощью фигурок Funko Pop

В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
В России аудитория Telegram выросла до рекордных 105 млн
Появились новые кадры из «Марти Великолепного» с Тимоте Шаламе
В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом
Джойс планирует уничтожение Векны в новом отрывке из 2-й части 5-го сезона «Очень странных дел»
Россияне назвали самые привлекательные для трудоустройства компании в стране
Тим Бертон создал обложку для нового альбома A$AP Rocky
На ВДНХ открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория
В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»
Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом
Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр
Москва возглавила рейтинг внутреннего туризма России в 2025 году
Руперт Гринт и Дейзи Ридли снимутся в картине «Эбенезер: Рождественская песнь» с Джонни Деппом
Джульетта Льюис превращается в стул в трейлере фильма «By Design»
В Японии более 500 человек пришли на похороны кошки-смотрительницы железнодорожной станции
Дети режиссера Роба Райнера впервые прокомментировали смерть родителей
«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»
Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп
Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили
Маколей Калкин не согласился, что «Крепкий орешек» — рождественский фильм
В Китае ребенок случайно сломал экспонат стоимостью 320 тыс. долларов
«Я не смотрю свои фильмы»: Леонардо Ди Каприо заявил, что никогда не смотрел «Титаник»
Звезда «Хамнета» Джейкоби Джуп сыграет в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара»
Хакеры утверждают, что взломали Pornhub, и угрожают опубликовать данные премиум-пользователей
Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
Warner Bros. Discovery планирует отказаться от предложения Paramount в пользу Netflix

Братья Даффер намекнули на концовку «Очень странных дел» с помощью фигурок Funko Pop

Фото: @FallonTonight

На «Ночном шоу с Джимми Фэллоном» создатели «Очень странных дел» братья Даффер разыграли мини-сценку с игрушками Funko Pop. Так они намекнули на возможную развязку шоу.

Одиннадцать поместили в стакан с водой, Уилла — на Генри, а Векну — на Уилла. Фигурку Стива поставили на край стола, после чего Росс Даффер столкнул ее на пол, вызвав возгласы в зале.

Многие расценили это как намек на смерть Стива в финале — или на то, что все герои будут считать его погибшим. Другие фанаты полагают, что Дафферы просто заигрывают с популярной теорией о гибели персонажа.

Видео: @FallonTonight

Премьера финального сезона «Очень странных дел» разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три станут доступны 25 декабря (уже доступен первый отрывок), а финал запланирован на 31 декабря.

Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.

Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» набрала 59,6 млн просмотров за первые пять дней. Это самый крупный старт в истории англоязычных сериалов Netflix. Среди всех премьер Netflix этот результат занимает третье место, уступая лишь второму и третьему сезонам корейского триллера «Игра в кальмара».

Расскажите друзьям