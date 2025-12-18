Джойс планирует уничтожение Векны в новом отрывке из 2-й части 5-го сезона «Очень странных дел»

На «Ночном шоу с Джимми Фэллоном» режиссеры «Очень странных дел» братья Дафферы показали эксклюзивный отрывок из второй половины 5-го сезона «Очень странных дел».
В полутораминутном видеоролике Джойс Байерс, героиня Вайноны Райдер, собирает за одним столом всех ключевых героев, чтобы разработать план уничтожения Векны. Основой ее стратегии становится Уилл, который должен расправиться со злодеем одним ударом. После этого герои — Робин, Майк и другие — обсуждают пределы способностей Уилла.
Премьера финального сезона «Очень странных дел» разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три (оттуда и отрывок) станут доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.
Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.
Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» набрала 59,6 млн просмотров за первые пять дней. Это самый крупный старт в истории англоязычных сериалов Netflix. Среди всех премьер Netflix этот результат занимает третье место, уступая лишь второму и третьему сезонам корейского триллера «Игра в кальмара».