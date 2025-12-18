Джойс планирует уничтожение Векны в новом отрывке из 2-й части 5-го сезона «Очень странных дел»

В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
В России аудитория Telegram выросла до рекордных 105 млн
Появились новые кадры из «Марти Великолепного» с Тимоте Шаламе
В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом
Россияне назвали самые привлекательные для трудоустройства компании в стране
Тим Бертон создал обложку для нового альбома A$AP Rocky
На ВДНХ открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория
В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»
Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом
Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр
Москва возглавила рейтинг внутреннего туризма России в 2025 году
Руперт Гринт и Дейзи Ридли снимутся в картине «Эбенезер: Рождественская песнь» с Джонни Деппом
Джульетта Льюис превращается в стул в трейлере фильма «By Design»
В Японии более 500 человек пришли на похороны кошки-смотрительницы железнодорожной станции
Дети режиссера Роба Райнера впервые прокомментировали смерть родителей
«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»
Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп
Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили
Маколей Калкин не согласился, что «Крепкий орешек» — рождественский фильм
В Китае ребенок случайно сломал экспонат стоимостью 320 тыс. долларов
«Я не смотрю свои фильмы»: Леонардо Ди Каприо заявил, что никогда не смотрел «Титаник»
Звезда «Хамнета» Джейкоби Джуп сыграет в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара»
Хакеры утверждают, что взломали Pornhub, и угрожают опубликовать данные премиум-пользователей
Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
Warner Bros. Discovery планирует отказаться от предложения Paramount в пользу Netflix
Госдума запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта

Джойс планирует уничтожение Векны в новом отрывке из 2-й части 5-го сезона «Очень странных дел»

Фото: Netflix

На «Ночном шоу с Джимми Фэллоном» режиссеры «Очень странных дел» братья Дафферы показали эксклюзивный отрывок из второй половины 5-го сезона «Очень странных дел».

В полутораминутном видеоролике Джойс Байерс, героиня Вайноны Райдер, собирает за одним столом всех ключевых героев, чтобы разработать план уничтожения Векны. Основой ее стратегии становится Уилл, который должен расправиться со злодеем одним ударом. После этого герои — Робин, Майк и другие — обсуждают пределы способностей Уилла.

Видео: Netflix

Премьера финального сезона «Очень странных дел» разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три (оттуда и отрывок) станут доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.

Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.

Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» набрала 59,6 млн просмотров за первые пять дней. Это самый крупный старт в истории англоязычных сериалов Netflix. Среди всех премьер Netflix этот результат занимает третье место, уступая лишь второму и третьему сезонам корейского триллера «Игра в кальмара».

