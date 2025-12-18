Россияне назвали самые привлекательные для трудоустройства компании в стране

Наиболее привлекательными для трудоустройства компаниями в стране россияне признали «Газпром», Росатом и Роскосмос, пишет ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМа.



В пятерку лидеров также вошли «Роснефть» и «Яндекс». Самой общественно полезной компанией выбрали РЖД, за которую проголосовали 59% респондентов.



В рейтинге социальной репутации среди организаций по результатам опроса первое место занял Росатом. Второе и третье — РЖД и Роскосмос. В первую пятерку также вошли «Газпром» и «Яндекс». Замыкают топ-10 Сбербанк, Роснефть, Ozon, Ростех и «Лукойл».



Лидерами по вкладу в развитие страны на ближайшие 10-15 лет респонденты назвали РЖД, Росатом и «Газпром». С надеждами на более отдаленное будущее (30 лет) россияне чаще всего связывают Росатом и Роскосмос.



Недавно стало известно, что большинство россиян (72%) считают труд рабочих престижным. Они отметили общественную полезность такого труда, высокую зарплату, востребованность и гарантии стабильной занятости.