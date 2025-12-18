МГПУ закрывает непедагогические направления, чтобы сосредоточиться на подготовке учителей

Московский городской педагогический университет (МГПУ) объявил о поэтапном закрытии программ, не связанных с педагогикой. Об этом говорится в телеграм-канале вуза.
Такое решение было принято учредителем МГПУ — правительством Москвы. Оно объясняется необходимостью сконцентрировать все ресурсы вуза на подготовке квалифицированных педагогов для столичных школ.
Реорганизация университета начнется с 1 сентября 2026 года. Студенты протестуют против изменений, так как им не дадут доучиться по выбранным направлениям, не связанным с педагогикой. Всех их переведут в другие вузы, например, обучающихся по специальностям «Реклама и связи с общественностью», «Дизайн среды» и «Социология» отправят в РГГУ, РАНХиГС и другие.
Перевод будет осуществляться целыми группами, при этом для обучающихся на платной основе сохранится действующая стоимость. Если в новом вузе цена окажется выше, разницу покроет бюджет Москвы. Студентам также не придется сдавать дополнительные экзамены или академическую разницу. Исключение составят только выпускники четвертых курсов, которые смогут завершить обучение в МГПУ.
В комментариях под постом вуза студенты стали задаваться вопросом, почему нельзя было просто прекратить набор на непрофильные специальности с нового учебного года, позволив уже поступившим доучиться в привычных условиях.