Тим Бертон создал обложку для нового альбома A$AP Rocky

В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
В России аудитория Telegram выросла до рекордных 105 млн
Появились новые кадры из «Марти Великолепного» с Тимоте Шаламе
В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом
Джойс планирует уничтожение Векны в новом отрывке из 2-й части 5-го сезона «Очень странных дел»
Россияне назвали самые привлекательные для трудоустройства компании в стране
На ВДНХ открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория
В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»
Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом
Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр
Москва возглавила рейтинг внутреннего туризма России в 2025 году
Руперт Гринт и Дейзи Ридли снимутся в картине «Эбенезер: Рождественская песнь» с Джонни Деппом
Джульетта Льюис превращается в стул в трейлере фильма «By Design»
В Японии более 500 человек пришли на похороны кошки-смотрительницы железнодорожной станции
Дети режиссера Роба Райнера впервые прокомментировали смерть родителей
«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»
Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп
Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили
Маколей Калкин не согласился, что «Крепкий орешек» — рождественский фильм
В Китае ребенок случайно сломал экспонат стоимостью 320 тыс. долларов
«Я не смотрю свои фильмы»: Леонардо Ди Каприо заявил, что никогда не смотрел «Титаник»
Звезда «Хамнета» Джейкоби Джуп сыграет в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара»
Хакеры утверждают, что взломали Pornhub, и угрожают опубликовать данные премиум-пользователей
Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
Warner Bros. Discovery планирует отказаться от предложения Paramount в пользу Netflix
Госдума запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта

Тим Бертон создал обложку для нового альбома A$AP Rocky

Фото: A24

Рэпер A$AP Rocky объявил о скором выходе своего четвертого студийного альбома «Don’t Be Dumb». Премьера запланирована на 16 января.

Обложку к альбому нарисовал режиссер и художник Тим Бертон, который сейчас работает над третьим сезоном сериала «Уэнсдей» в качестве исполнительного продюсера.

Вместе с альбомом рэпер выпустит сопроводительный фильм, детали которого пока не раскрываются. Релиз ленты состоится в ближайшее время. «Спасибо Тиму Бертону за помощь в создании этого фильма! Скоро», — написал A$AP Rocky в своих соцсетях.

Последний альбом рэпера «Testing» увидел свет в 2018 году. Тот релиз ознаменовал творческий эксперимент, в котором Rocky отошел от привычного клауд-рэпа в сторону более психоделического и экспериментального звучания, сотрудничая с такими артистами, как Фрэнк Оушен, Кид Кади и Skepta.

Расскажите друзьям