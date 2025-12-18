В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма

В Греции одни из самых редких морских млекопитающих в мире, средиземноморские тюлени-монахи, вынуждены искать убежища в морских пещерах. Об этом пишет The Guardian.
Причиной этому стал рост нерегулируемого туризма. Тюлени, которые из-за беспокойства со стороны человека уже вынуждены были покинуть открытые пляжи и переселиться в пещеры, теперь теряют и эти последние убежища.
Особенно остро проблема стоит на островке Формикула в Ионическом море, который стал популярным местом для любителей дикой природы. По словам морского биолога Жоана Гонсальво, если несколько лет назад здесь ежедневно наблюдали группы тюленей, то сегодня увидеть даже одну особь уже большая удача.
Туристы на лодках часто нарушают границы охраняемых зон, заплывают в пещеры, где самки оставляют детенышей, что нередко приводит к гибели потомства. Для решения проблемы этим летом вокруг Формикулы была установлена 200-метровая запретная зона, а также запущена национальная просветительская кампания.
В октябре премьер-министр Греции подтвердил планы по созданию двух новых крупных морских охраняемых районов. Однако, как отмечают экологи, главная сложность заключается в обеспечении соблюдения этих правил. Во многих охраняемых зонах нет постоянных патрулей, а процесс привлечения к ответственности нарушителей через портовую полицию слишком громоздок и неэффективен.
Средиземноморский тюлень-монах — один из самых крупных тюленей в мире. При длине до 2,8 метра и весе более 300 кг это млекопитающее является символом природного наследия Греции, где обитает около половины его мировой популяции (примерно 500 особей).