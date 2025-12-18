В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
На ВДНХ открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На ВДНХ в павильоне № 28 «Пчеловодство» открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория, сообщает ТАСС. 

В ней будут изучать насекомых под микроскопом, используя оптические приборы с возможностью трансляции изображения на большой экран. С их помощью будут проводиться публичные занятия для разных возрастных групп.

В павильоне установили более 40 экспозиционных витрин и 30 мультимедийных экранов. Кроме того, организовано шесть аудиозон и пять интерактивных игровых и познавательных пространств.

Одновременно с самой лабораторией открылась экспозиция «Жужжащий мир». Для нее использовали голографические изображения, увеличенные модели насекомых, технологии дополненной и виртуальной реальности. На выставке в интерактивном формате можно узнать, как работает пчелиный улей изнутри, научиться определять насекомых по жужжанию и создать собственное насекомое при помощи медиаэкрана. 

Павильон № 28 «Пчеловодство» построили в 1953 году — там демонстрировались достижения хлебной промышленности, в 1970-х в нем открыли экспозицию о пчеловодстве. В 2024 году павильон передали Государственному биологическому музею имени К. А. Тимирязева, там появилась выставка «Вокруг пчелы». 

 

ВДНХ