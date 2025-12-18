В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»

В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
На ВДНХ открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория
Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом
Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр
Москва возглавила рейтинг внутреннего туризма России в 2025 году
Руперт Гринт и Дейзи Ридли снимутся в картине «Эбенезер: Рождественская песнь» с Джонни Деппом
Джульетта Льюис превращается в стул в трейлере фильма «By Design»
В Японии более 500 человек пришли на похороны кошки-смотрительницы железнодорожной станции
Дети режиссера Роба Райнера впервые прокомментировали смерть родителей
«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»
Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп
Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили
Маколей Калкин не согласился, что «Крепкий орешек» — рождественский фильм
В Китае ребенок случайно сломал экспонат стоимостью 320 тыс. долларов
«Я не смотрю свои фильмы»: Леонардо Ди Каприо заявил, что никогда не смотрел «Титаник»
Звезда «Хамнета» Джейкоби Джуп сыграет в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара»
Хакеры утверждают, что взломали Pornhub, и угрожают опубликовать данные премиум-пользователей
Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
Warner Bros. Discovery планирует отказаться от предложения Paramount в пользу Netflix
Госдума запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта
Шоураннер «Бриджертонов»: книга про Бенедикта — самая простая для экранизации
В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину Колец»
В России обсуждается перевод банковских уведомлений в Max
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
«Camp Rock 3» обновит саундтрек: в фильме будут рок, кантри и песня в духе Бруно Марса
Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фэннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»

В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»

Фото: Disney

В Китае мультфильм «Зверополис-2» не только побил кассовый рекорд, но и спровоцировал среди молодежи интерес к покупке настоящих ядовитых змей. Об этом пишет CNN.

21-летний Ци Вэйхао из провинции Цзянси стал одним из тех, кто после выхода фильма приобрел за 1850 юаней (21 тыс. рублей) крайне ядовитую змею необычного синего окраса — индонезийскую куфию.

Он объяснил свой поступок симпатией к новому персонажу мультфильма — змею Гэри, чей образ помог изменить восприятие таких питомцев. «Владельцы рептилий в Китае давно сталкиваются с предрассудками. Многие считают, что у нас странный вкус. Я надеюсь, Гэри поможет улучшить этот имидж», — рассказал он.

После премьеры мультфильма на китайских торговых площадках вырос спрос и цены на синих индонезийских куфий. К концу 2024 года более 17 млн человек в стране стали владеть экзотическими питомцами, причем более 60% из них — представители поколения Z.

Растущий спрос на опасных змей вызвал серьезную озабоченность властей и СМИ. Издание The Beijing News предупредило, что реальная ядовитая змея — это не безобидная «модная игрушка», а ее побег может привести к угрозе общественной безопасности. 

Расскажите друзьям