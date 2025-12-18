Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр

В пресс-службе Wildberries & Russ не подтвердили и не опровергли информацию о планах запуска онлайн-кинотеатра. В пресс-службе «Иви» от комментариев отказались.



Недавно Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош». Сделка согласована и уже вступила в силу. Ее сумма не разглашается. В Wildberries & Russ надеются, что присоединение «Рив Гош» позволит расширить ассортимент брендов на платформе Wildberries.