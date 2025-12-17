Руперт Гринт и Дейзи Ридли снимутся в картине «Эбенезер: Рождественская песнь» с Джонни Деппом

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт и Дейзи Ридли из франшизы «Звездные войны» присоединятся к актерскому составу фильма «Эбенезер: Рождественская песнь», главную роль в котором сыграет Джонни Депп. Об этом сообщил Deadline.
В картине снимутся также Сэм Клафлин («Энола Холмс»), Чарли Мерфи («Хало»), Артур Конти («Битлджус Битлджус»), Элли Бамбер («Змей»), Андреа Райзборо («Для Лесли»), Иэн Маккеллен («Властелин колец») и Трамелл Тиллман («Разделение»).
Ленту выпустят Paramount и режисер Ти Уэст («Перл», «Максин XXX»).Премьера запланирована на 13 ноября 2026 года. Сценарий проекта написал Натаниэль Халперн, а Эмма Уоттс выступила продюсером.
По информации СМИ, Гринту достанется роль бескорыстного сотрудника Скруджа — Боба Крэтчита. Исполнительными продюсерами «Эбенезера» станут Стивен Дойтерс и Джейсон Форман, а также Адам Болин и Дэвид Рид.
«Рождественскую песнь» в ближайшее время ждут сразу две киноадаптации. Студия Warner Bros. разрабатывает собственный проект, который срежиссирует Роберт Эггерс. В нем роль Эбенезера исполнит Уиллем Дефо.
Повести Диккенса экранизировали уже множество раз. Сюжет о скряге, который в рождественскую ночь видит прошлое, настоящее и будущее, фигурировал в мультфильмах студии Disney, сериалах «Доктор Кто» и «Лучшие». Самая известная киноадаптация вышла в 2009 году, ее представил Роберт Земекис. Главная роль в ней досталась Джиму Кэрри.