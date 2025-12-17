В Японии более 500 человек пришли на похороны кошки-смотрительницы железнодорожной станции Киси в городе Кинокава. Об этом сообщило издание People.
Прощание с кошкой по кличке Нитама состоялось в ее доме на вокзале. Проводить в последний путь трехцветную знаменитость собрались сотрудники железнодорожных линий и поклонники. Они принесли на похороны цветы и банки кошачьего корма.
Компания Wakayama Electric Railway Co. присвоила Нитаме посмертно звание «Почетного специального начальника станции». При жизни кошка провела десять лет в качестве смотрительницы станции, сменив на посту другую кошку — Таму.
«Она усердно работала и оказывала неоценимую поддержку. Нитама, пожалуйста, присматривая за электрической железной дорогой Вакаямы, пожалуйста, с небес вместе с начальницей станции Тамой», — сказал президент компании Мицунобу Кодзима.
Нитама родилась в городе Окаяма примерно в 250 километрах от Вакаямы. Кошку приютили сотрудники железнодорожной компании после того, как нашли ее прячущейся под автомобилем в дождливый день.
Нитама прошла школу подготовки начальников станции для кошек с отличием. Главными требованиями были общительный характер и готовность носить головной убор. Обучала Нитаму ее предшественница Тама.
Нитама скончалась 20 ноября в возрасте 15 лет ― это примерно соответствует 75 человеческим годам. С конца октября у кошки начал ухудшаться аппетит, и с 4 ноября ее освободили от обязанностей.