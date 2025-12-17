«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»

Эдди Мансон из «Очень странных дел» заговорит голосом Саши из «Универа». Актер Андрей Гайдулян озвучит персонажа для Red Head Sound. Об этом основатель студии перевода и дубляжа Дмитрий Череватенко рассказал в своем телеграм-канале.
Шутки о том, что Гайдулян похож на Джозефа Куинна появились еще в 2022 году, после выхода четвертого сезона «Очень странных дел». В том сезоне одним из главных героев стал Эдди Мансон, которого сыграл Куинн. Пользователи шутили, что Мансон — это «Андрей Гайдулян из параллельной вселенной».
В ноябре 2025-го (вероятно, из-за выхода нового сезона) тренд вернулся. Некоторые стали в шутку утверждать, что Саша из «Универа» действительно снялся в «Очень странных делах». Тренд подхватил и сам Гайдулян, опубликовав тикток о своем сходстве с британским актером.
Теперь же «мем вышел под контроля», написал Череватенко. Гайдулян озвучит Мансона в дубляже четвертого сезона «Очень странных дел» от Red Head Sound. В пятом сезоне этого персонажа не будет.
Основатель RHS опубликовал видео из студии с Гайдуляном и измененный фрагмент сериала, в котором Саша из «Универа» действительно отыгрывает роль Мансона.