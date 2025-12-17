Церемонии вручения премии «Оскар» будут показывать на YouTube с 2029 года

Трансляции церемоний вручения премии «Оскар» с 2029 года будут показывать бесплатно на YouTube. Американская киноакадемия и видеохостинг заключили многолетнее соглашение, написал Variety.
Согласно ему, YouTube получит эксклюзивные глобальные права на показ церемоний вплоть до 2033 года. Церемонии 2026, 2027 и 2028 года по-прежнему будет транслировать в США телеканал ABC.
Зрители по всему миру получат свободный доступ к церемонии, репортажам с красной дорожке, закулисным материалам и съемке Губернаторского бала — вечеринки по случаю вручения наград. Материалы смогут посмотреть также подписчики YouTube TV в США.
Киноакадемия надеется, что переход на ютуб поможет сделать церемонию «Оскар» более доступной для растущей онлайн-аудитории благодаря субитрам и звуковым дорожкам на нескольких языках.
«Мы очень рады заключить многостороннее глобальное партнерство с YouTube, которое станет будущим домом для церемонии вручения премии „Оскар“ и наших круглогодичных программ Академии. <…> Мы сможем прославлять кинематограф, вдохновлять новые поколения кинематографистов и предоставлять доступ к нашей истории кино в беспрецедентном глобальном масштабе», — отметили гендиректор Академии Билл Крамер и ее президент Линнетт Хауэлл Тейлор.
По словам инсайдеров, YouTube потратил на покупку прав на «Оскар» более чем девятизначную сумму. Disney/ABC и NBCUniversal предлагали за них восьмизначные суммы. В переговорах участвовал и Netflix, какие условия предлагал он, неясно.
97-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в начале марта и собрала наибольшее количество зрителей за последние пять лет. Трансляцию посмотрели 19,69 млн зрителей, а в социальных сетях она собрала 104,2 млн упоминаний, превзойдя «Грэмми» и Суперкубок. Ведущим вечера был Конан О’Брайен. Его пригласили провести церемонию и в 2026 году.