Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп

Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»
Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили
Маколей Калкин не согласился, что «Крепкий орешек» — рождественский фильм
В Китае ребенок случайно сломал экспонат стоимостью 320 тыс. долларов
«Я не смотрю свои фильмы»: Леонардо Ди Каприо заявил, что никогда не смотрел «Титаник»
Звезда «Хамнета» Джейкоби Джуп сыграет в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара»
Хакеры утверждают, что взломали Pornhub, и угрожают опубликовать данные премиум-пользователей
Warner Bros. Discovery планирует отказаться от предложения Paramount в пользу Netflix
Госдума запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта
Шоураннер «Бриджертонов»: книга про Бенедикта — самая простая для экранизации
В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину Колец»
В России обсуждается перевод банковских уведомлений в Max
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
«Camp Rock 3» обновит саундтрек: в фильме будут рок, кантри и песня в духе Бруно Марса
Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фэннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»
OpenAI представила модель ChatGPT Images для генерации изображений с умным редактированием
Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей
Сериал «Семь сестер» планируют выпустить на Hulu. В нем снимутся Элизабет Олсен и Одесса Янг
MGM+ выпустит сериал «Великолепная семерка»
Эндрю Скотт и Оливия Колман сыграют в фильме «Эльсинор», основанном на жизни актера Иэна Чарлсона
Эмили Блант сломалась в прямом эфире в первом тизере «Disclosure Day» Стивена Спилберга
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон

Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп

Кадр: Amazon MGM Studios/YouTube

На ютуб-канале Amazon MGM Studios опубликовали трейлер документального фильма «Мелания», посвященного первой леди США Мелании Трамп. Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 30 января.

Она расскажет о жизни супруги Дональда Трампа, ее влиянии на политические решения президента и личных амбициях. «Все хотят знать, так вот оно», — говорит Мелания в ролике.

Видео: Amazon MGM Studios/YouTube

В центре картины будут 20 дней до инаугурации Трампа в 2025 году. В фильм войдут эксклюзивные кадры важных встреч, частных бесед и ранее не публиковавшихся сцен. Режиссером выступил Бретт Ратнер, автор «Часа пик».

По информации СМИ, Amazon потратила 40 млн долларов на права на документальную ленту. Компания также выпустит трехсерийную документалку о жизни Мелании во время путешествий между Нью-Йорком, Вашингтоном и Палм-Бич.

Ратнер не работал над крупными голливудскими проектами с 2017 года, когда шесть женщин обвинили его в сексуализированных домогательствах в разоблачительной статье газеты Los Angeles Times. Warner Bros., с которой у него был контракт на право первого просмотра, разорвала с ним отношения. Режиссер отрицал обвинения.

