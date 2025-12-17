Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили

Блогерша Юлия из Армавира сварила 80 килограмм мыла, чтобы продать его на маркете, но событие отменили. Девушка рассказала об этом в соцсетях, и за четыре дня у нее почти все раскупили.
Юлия два месяца готовилась к новогоднему маркету, который должен был пройти в центре Краснодара. Чтобы сварить к нему 80 килограмм мыла, она потратила две зарплаты и влезла в долги. Часть суммы она взяла из платежа по ипотеке.
На дополнительные деньги, вырученные с маркета, она хотела починить двигатель автомобиля, который сломался через год после покупки. По словам девушки, на машину она купила очень долго, и автомобиль необходим ее маленькой семье (Юлия в одиночку воспитывает двоих дочерей).
Но за несколько часов до старта маркет отменили из-за «опасности массовых мероприятий», говорит Юлия. Она призналась, что потеряла из-за этого больше 100 тыс. рублей и осталась с крупными долгами.
Блогерша рассказала о своих переживаниях в инстаграме\*, и ее рилс завирусился, собрав более 800 тыс. просмотров. Девушке начали писать слова поддержки и заказывать ее продукцию.
Всего за четыре дня Юлия продала 75 килограмм мыла. Она признается, что не ожидала такого отклика и очень тронута поддержкой. Спрос оказался таким большим, что блогерша теперь думает и дальше варить мыло на продажу.
«Я два месяца работала без выходных, а последние четыре дня как во сне. Я совсем по чуть-чуть спала, отправляла заказы. Я безумно устала, но невероятно счастлива», ― сказала девушка.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.