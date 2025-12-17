Вышел первый тизер-трейлер байопика о Джимми Стюарте. Его сыграл Кей Джей Апа

На ютуб-канале Burns & Co. опубликовали первый тизер-трейлер фильма «Джимми» — байопика о голливудском актере Джимми Стюарте. Его в картине сыграл Кей Джей Апа из сериала «Ривердейл».
Фильм расскажет о восхождении уроженца Пенсильвании в Голливуде, получении им премии «Оскар» за роль в картине «Филадельфийская история», а затем о его службе в качестве боевого летчика времен Второй мировой войны.
Картину поставил Аарон Бернс. Дочь Стюарта, Келли Стюарт-Харкорт, стала исполнительным продюсером фильма. Сценарий написал Джастин Строхэнд. В кинопрокат ленты выйдет 6 ноября.
Джен Лилли сыграла в фильме жену Стюарта Глорию. Макс Казелл исполнил роль режиссера Фрэнка Капры, Сара Дрю — актрисы Хедды Хоппер. Джейсон Александер сыграла Луиса Б.Майера, Джулиан Уоркс — младшего лейтенанта Мартинеса.
В актерский состав проекта также вошли Кара Киллмер, Нил МакДона, Кристофер МакДоналд и Роб Риггл. Продюсерами лента стали Аарон Бернс, Дэвид Кук, Анджела Галгани Салливан, Джек МакКлинтон, Джон Нортон и Джастин Строхэнд.
«Я всегда был большим поклонником Джеймса Стюарта и очень горжусь тем, что смогу представить его историю. Как новозеландец, я давно восхищаюсь этим поколением американских мужчин, которые отстаивали патриотизм, честность и глубокое чувство долга. Для меня важно отблагодарить страну, которая дала мне так много, и что может быть лучше, чем почтить память человека, который служил ей с большой честью», — говорил Апа.
Джимми Стюарт — один из самых ярких актеров XX века. Он родился в 1908 году, начинал карьеру на Бродвее, а в середине 30-х дебютировал в Голливуде. Он активно сотрудничал с Фрэнком Капрой, появился в фильмах «С собой не унесешь», «Мистер Смит едет в Вашингтон» и «Эта замечательная жизнь».