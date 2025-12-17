Другие же подписчики актера встали на его сторону: «Дело не в том, когда это происходит, а в темах. „Один дома“ — это рождественский фильм, потому что он о воссоединении семьи. В этом заключается смысл фильма: Кевин понимает, что, как бы сильно он ни злился на близких, он все равно их ценит. В „Крепком орешке“ нет рождественских тем, поэтому это не рождественский фильм».