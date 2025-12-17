Звезда рождественского хита «Один дома» Маколей Калкин высказался по поводу давнего спора насчет того, можно ли считать боевик «Крепкий орешек» праздничным фильмом. Об этом написала The Independent.
«Нет, нельзя. Все происходит вокруг Рождества. Не ругайтесь на меня. Все вращается вокруг Рождества, но это мог бы быть и День Святого Патрика, все бы сработало и так», — заявил Калкин.
По мнению актера, рождественскими можно считать только те фильмы, которые невозможно привязать к другому празднику. «Вы не можете сделать „Один дома“ на День Победы, нет. Это так не работает», — пояснил он.
Многие пользователи соцсетей не согласились с Калкиным. Они отметили, что история Кевина МакКалистера тоже могла произойти не на зимних каникулах, а в другое время.
«„Крепкий орешек“ не случился бы в другой праздник. Джон не поехал бы в Лос-Анджелес ради другого праздника, и план террористов связан именно с рождественской вечеринкой в Nakatomi. Ни на один другой праздник компании не устраивают такие масштабные вечеринки», — написал один из комментаторов.
Другие же подписчики актера встали на его сторону: «Дело не в том, когда это происходит, а в темах. „Один дома“ — это рождественский фильм, потому что он о воссоединении семьи. В этом заключается смысл фильма: Кевин понимает, что, как бы сильно он ни злился на близких, он все равно их ценит. В „Крепком орешке“ нет рождественских тем, поэтому это не рождественский фильм».
В 2020 году режиссер «Крепкого орешка» Джон МакТирнан признался, что не планировал снимать праздничное кино, но испытывает радость от того, что для ряда зрителей боевик стал таковым.