В Китае ребенок случайно сломал экспонат стоимостью 320 тыс. долларов

Однако Чжан Кайи сказала, что не собирается требовать компенсации от семьи ребенка или обвинять мальчика в чем-либо. По ее словам, корона была застрахована и блогерше нужна лишь консультация, как лучше поступить при возникновении страхового случая. Она также отметила, что для нее корона бесценна, поскольку была создана мужем специально к свадьбе.