«Я не смотрю свои фильмы»: Леонардо ДиКаприо заявил, что никогда не смотрел «Титаник»

Фото: Warner Bros.

Американский актер Леонардо ДиКаприо заявил в разговоре с Дженнифер Лоуренс в шоу «Actors On Actors», что никогда не смотрел фильм «Титаник» со своим участием.

Лоуренс поинтересовалась, с какими режиссерами хотел бы поработать ДиКаприо. Недавно он снялся у Пола Томаса Андерсона, с которым надеялся посотрудничать на протяжении более чем 25 лет.

ДиКаприо отказался от роли в картине «Ночи в стиле буги», поскольку даты съемок совпали со съемочным периодом «Титаника». Актер так и не смирился, что не смог поучаствовать в ленте Андерсона.

ДиКаприо отметил, что у него нет других определенных мечтаний о сотрудничестве с другими режиссерами. «Сейчас много замечательных режиссером. Дэмиен Шазел очень талантлив. Майкл Манн потрясающий», — сказал он.

Лоуренс спросила коллегу, пересматривал ли он «Титаник» после его выхода в 1997 году. «Нет. Я и раньше его не видел», — ответил ДиКаприо, добавив, что вообще не смотрит киноленты со своим участием.

Лоуренс отметила, что делает так же, но добавила, что картину «вроде „Титаника“» она бы все-таки посмотрела. «Однажды я была сильно пьяна и включила „Аферу по-американски“. Я подумала: „Интересно, я хорошо играю?“. Я включила фильм и не помню, какой был ответ», — вспомнила актриса.

