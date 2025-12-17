Звезда «Хамнета» Джейкоби Джуп сыграет в перезапуске «Изгоняющего дьявола»

12-летний британский актер Джейкоби Джуп присоединился к касту следующей части хоррор-франшизы «Изгоняющий дьявола». Об этом сообщает Deadline.
Режиссером и сценаристом картины выступает Майк Флэнаган («Жизнь Чака», «Призрак дома на холме»). Ранее на роль в проекте утвердили Скарлетт Йоханссон.
Фильм расскажет новую историю во вселенной «Изгоняющего дьявола». Он не будет продолжением картины «Изгоняющий дьявола: Верующий», вышедшей в 2023 году. Съемки планируют начать в Нью-Йорке в следующем году.
В фильмографии Джупа ― главная роль в недавнем фильме Хлои Чжао «Ханмнет». За эту работу актер получил номинацию на премию Critics Choice Award в категории «Лучший молодой актер».
Джуп также сыграл в фильме «Питер Пэн и Венди» и сериале AppleTV+ «Прошлое».