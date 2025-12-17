Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Гренландия 2: Миграция», который выйдет в зарубежный кинопрокат 9 января.
Главную роль в картине исполнил Джерард Батлер. Он представил ролик и рассказал, что лента будет посвящена поиску нового места для жизни людьми, выжившими после глобальной катастрофы.
«Вы можете последовать за оставшейся частью человечества, с трудом выживающими во время поиска домого дома посреди опустошенной земли», — поделился актер.
Действие картины развернется через пять лет после событий первого фильма. Герои истории живут в бункере в Гренландии, но вскоре обнаруживают, что их убежище больше не может выдерживать нагрузки.
Люди решают переместиться в кратер, который считается безопасным. Чтобы добраться до него, персонажам предстоит преодолеть долгий путь по территориям, которые полны опасностей.
Режиссером проекта выступил Рик Роман Во. В актерский состав вошли Морена Баккарин, Роман Гриффин Дэвис, Эмбер Роуз Рива, Гордон Александер и другие артисты. Сценарий написали Митчелл ЛаФорчун и Крис Спарлинг.
Оператором картины стал Мартин Алгрен. В продюсерскую команду вошли Бэзил Иваник, Эрика Ли, Себастьян Рейбо, Джон Зойс, Алан Сигел и Ричард Батлер.