В новом сезоне «Простоквашино» появится Владимир Путин

Президент России Владимир Путин появится в мультсериале «Простоквашино». Соответствующий кадр опубликовал РБК, а его подлинность подтвердила ТАСС киностудия «Союзмультфильм».
На изображении Путина окружают все ключевые герои мультфильма: дядя Федор, его родители, кот Матроскин, Шарик, почтальон Печкин и другие. На фоне расположена новогодняя елка. Судя по всему, по сюжету это фотография, прикрепленная на стену или холодильник.
О том, что Путин может стать героем «Простоквашино», еще в июне в рамках ПМЭФ сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По ее словам, это послужит инструментом «мягкой силы» для продвижения России и ее культуры в мире.
Ранее в роли камео в «Простоквашино» уже появлялись певец и композитор Сергей Жуков и шоумен, актер и комик Гарик Харламов.