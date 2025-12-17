Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
В новом сезоне «Простоквашино» появится Владимир Путин

Иллюстрация: «Союзмультфильм»

Президент России Владимир Путин появится в мультсериале «Простоквашино». Соответствующий кадр опубликовал РБК, а его подлинность подтвердила ТАСС киностудия «Союзмультфильм».

На изображении Путина окружают все ключевые герои мультфильма: дядя Федор, его родители, кот Матроскин, Шарик, почтальон Печкин и другие. На фоне расположена новогодняя елка. Судя по всему, по сюжету это фотография, прикрепленная на стену или холодильник.

© «Союзмультфильм»

О том, что Путин может стать героем «Простоквашино», еще в июне в рамках ПМЭФ сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По ее словам, это послужит инструментом «мягкой силы» для продвижения России и ее культуры в мире.

Ранее в роли камео в «Простоквашино» уже появлялись певец и композитор Сергей Жуков и шоумен, актер и комик Гарик Харламов.

