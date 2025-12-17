Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара»

Константин Бронзит на вручении премии «Ника». Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Короткометражный мультфильм «Три сестры» («The Three Sisters») Константина Бронзита включили в шорт-лист премии «Оскар». Об этом аниматор из Петербурга сообщил у себя в фейсбуке*.

Всего в шорт-лист в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» попали 15 картин. Пять из них получат номинацию на премию. Номинантов объявят 22 января.

Видео: @konstantin.bronzit

В списке претендентов режиссером «Трех сестер» указан некто Тимур Когнов. В комментарии «КП-Петербург» Бронзит пояснил, что Когнов ― выдуманный человек. 

«В титрах фильма ни одного реального имени. Зачем это сделано? Это был мой социальный и профессиональный эксперимент. Человек полжизни работает на свое имя, а потом имя работает на него. Я хотел проверить, смогу ли я, обнулившись, став никем, прорваться в какие-то высшие фестивальные эшелоны. Просто за счет качеств фильма», ― пояснил аниматор. 

Для Бронзита это четвертое попадание в оскаровский шорт-лист. Два его мультфильма ― «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016) ― получали номинации на «Оскар». 

Константин Бронзит ― член Американской академии кинематографических искусств и худрук петербургской студии анимации «Мельница». В 2001 году получил номинацию на «Сезар» за короткометражный мультфильм «На краю земли». Трижды становился лауреатом «Ники», в последний раз ― в марте этого года ― за анимационную картину «Лунтик. Возвращение домой». Срежиссировал мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Три богатыря и наследница престола», мультсериал «Царевны».

В шорт-лист «Оскара» в этом году попали и другие работы россиян. В категории «Лучший короткометражный фильм» представлена картина Александра Молочникова «Экстремистка». Фильм рассказывает о художнице Саше Скочиленко, которую приговорили к семи годам колонии за антивоенные ценники в магазине, а спустя полтора года освободили в ходе обмена заключенными. 

В этой же категории в шорт-лист включили ленту «Господин Никто против Путина». Ее снял учитель школы города Карабаш в Челябинской области Павел Таланкин в сотрудничестве с американским кинематографистом Дэвидом Боренштейном. Во время педагогической работы в обязанности Таланкина входила съемка линеек, открытых уроков и конкурсов. Эти материалы стали основой картины, отслеживающей усиление пропаганды в школе после начала военной операции на территории Украины. 

