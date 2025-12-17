Хакеры утверждают, что взломали Pornhub, и угрожают опубликовать данные премиум-пользователей

Группа хакеров ShinyHunters взломала сайт для взрослых Pornhub, сообщает Reuters. Злоумышленники утверждают, что у них есть данные пользователей платного сервиса Pornhub Premium, и угрожают их опубликовать.
Для предотвращения публикации данных ShinyHunters требуют выкуп в биткойнах. Хакеры уже опубликовали сведения как минимум о 14 премиум-пользователях. Обнародованы их почты, местоположение, список просмотренных видео, ключевые слова этих видео и даты их просмотра.
Reuters удалось подтвердить часть утверждений злоумышленников. По меньшей мере три бывших владельца премиум-подписки подтвердили, что их данные подлинные. Информация о еще шестерых посетителях сайта совпала с предыдущими утечками.
Ранее о возможной утечке данных Pornhub сообщал сервис кибербезопасности Bleeping Computer.
Под угрозой могут находиться данные 200 млн пользователей — тех, кто платил 14,99 доллара в месяц за премиум-подписку. Pornhub разослал им сообщения о том, что «неуполномоченная сторона получила несанкционированный доступ к аналитическим данным, хранящимся в Mixpanel, стороннем поставщике услуг анализа данных», и извлекла данные ограниченного набора пользователей.
Представители Mixpanel пояснили Reuters, что компания «не может найти никаких признаков того, что эти данные были украдены в результате инцидента с безопасностью [Mixpanel] в ноябре 2025 года или каким-либо другим образом». Они утверждают, что доступ к данным Pornhub в Mixpanel в последний раз осуществлялся «с законного аккаунта сотрудника материнской компании Pornhub в 2023 году».