Гуфа все же будут судить из‑за конфликта в бане. Его дело о грабеже поступило в Наро-Фоминский суд

В Наро-Фоминский суд поступило уголовное дело о грабеже в отношении рэпера Алексея Долматова (Гуфа). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.
Долматова и Г.Саруханяна обвиняют по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 УК (грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни, или с угрозой такого насилия). Обоим грозит до семи лет лишения свободы.
Дело завели после драки Гуфа с другим мужчиной, которая произошла 23 октября 2024 года в бане в подмосковной Апрелевке. Согласно обвинению, Долматов и Саруханян во время конфликта украли у потерпевшего iPhone 14 Pro. При этом Саруханян скручивал и удерживал руки потерпевшего, а Долматов нанес ему не менее двух ударов в область лица и угрожал физическим насилием.
Как ранее установило следствие, во время отдыха в сауне у Гуфа и его приятеля произошел конфликт с администратором заведения, которая требовала от них дополнительной платы за курение в помещении. Когда посетители отказались это делать, девушка позвонила знакомому ― на тот момент сотруднику правоохранительных органов, который находился не при исполнении. Этот мужчина приехал и «настойчиво стал требовать у гостей оплатить штраф, угрожая им различными последствиями». Помимо этого, он вел видеозапись.
Адвокат Гуфа Сергей Жорин приводил версию защиты: потерпевший снимал Гуфа на телефон, рэпер попросил удалить материал, тот ответил, что удалил, и передал Долматову телефон, предварительно заблокировав его. Это и расценили как грабеж.
«В дальнейшем произошел конфликт, который переместился на улицу. Повторюсь: потерпевший сам передал телефон, чтобы доказать, что удалил незаконно сделанную запись», ― говорил Жорин в интервью «Комсомольской правде».
Защита считает, что действия рэпера были квалифицированы неправильно. «У него не было умысла на хищение чужого имущества, как и корыстных целей. Гуф достаточно зарабатывает, чтобы отнимать у администраторов бань телефоны», ― отмечал адвокат.
25 октября 2024 года суд избрал Гуфу и Саруханяну меру пресечения в виде запрета определенных действий. На рэпера надели электронный браслет и наложили лишь два запрета: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. 6 декабря 2024-го с музыканта сняли электронный браслет и отпустили под подписку о невыезде.