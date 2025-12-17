В России обсуждается перевод банковских уведомлений в Max

В России ведут переговоры о запуске до конца года опции получения банковских уведомлений через мессенджер Max.
Как сообщают источники «Коммерсанта», изначально разработчик (VK) предлагал полностью перевести все банковские сообщения в мессенджер, отказавшись от СМС, но этот вариант не был поддержан участниками рынка.
Согласно текущей инициативе Минцифры, банки по своему желанию смогут использовать Max как дополнительный и более защищенный, по мнению ведомства, канал для информирования клиентов.
Подчеркивается, что это не будет обязательной мерой, а СМС-рассылки от операторов останутся основным каналом. По данным министерства, для банков такой переход может быть экономически выгоден, так как операторы связи регулярно повышают стоимость отправки сервисных СМС.
Но для самих операторов реализация этой инициативы грозит потерей значительной части доходов. Эксперты оценивают потенциальные потери примерно в 15 млрд рублей ежегодно. Это в свою очередь может привести к дальнейшему росту стоимости тарифов связи для абонентов.