В России обсуждается перевод банковских уведомлений в Max

Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фэннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»
Госдума запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта
Шоураннер «Бриджертонов»: книга про Бенедикта — самая простая для экранизации
В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину Колец»
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
«Camp Rock 3» обновит саундтрек: в фильме будут рок, кантри и песня в духе Бруно Марса
OpenAI представила модель ChatGPT Images для генерации изображений с умным редактированием
Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей
Сериал «Семь сестер» планируют выпустить на Hulu. В нем снимутся Элизабет Олсен и Одесса Янг
MGM+ выпустит сериал «Великолепная семерка»
Эндрю Скотт и Оливия Колман сыграют в фильме «Эльсинор», основанном на жизни актера Иэна Чарлсона
Эмили Блант сломалась в прямом эфире в первом тизере «Disclosure Day» Стивена Спилберга
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон
Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»
Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино

В России обсуждается перевод банковских уведомлений в Max

Фото: Andrew Guan/Unsplash

В России ведут переговоры о запуске до конца года опции получения банковских уведомлений через мессенджер Max. 

Как сообщают источники «Коммерсанта», изначально разработчик (VK) предлагал полностью перевести все банковские сообщения в мессенджер, отказавшись от СМС, но этот вариант не был поддержан участниками рынка.

Согласно текущей инициативе Минцифры, банки по своему желанию смогут использовать Max как дополнительный и более защищенный, по мнению ведомства, канал для информирования клиентов.

Подчеркивается, что это не будет обязательной мерой, а СМС-рассылки от операторов останутся основным каналом. По данным министерства, для банков такой переход может быть экономически выгоден, так как операторы связи регулярно повышают стоимость отправки сервисных СМС.

Но для самих операторов реализация этой инициативы грозит потерей значительной части доходов. Эксперты оценивают потенциальные потери примерно в 15 млрд рублей ежегодно. Это в свою очередь может привести к дальнейшему росту стоимости тарифов связи для абонентов.
 

Расскажите друзьям