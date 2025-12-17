Сценарист, продюсер и шоураннер «Бриджертонов» Джесс Браунелл в интервью Entertainment Weekly рассказала, что роман «Предложение джентльмена» — третья часть серии Джулии Куинн — оказался «самой легкой [в серии] книгой для адаптации». Именно он лег в основу четвертого сезона сериала, посвященного истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бэк.
Браунелл пояснила: «Она идеально легла в структуру телевизионной любовной истории. В ней много сцен, которые дали нам сочный конфликт и высокие ставки. Думаю, поклонники будут рады увидеть в сериале немало сцен из книги».
Как рассказала шоураннер, сюжет начинается с привычного тропа: горничная влюбляется в того, кто стоит выше ее по статусу. Однако, по словам Браунелл, Софи — не типичная беспомощная Золушка. «Мы увидим, как очень волевая молодая женщина пытается сама решить свою судьбу и набраться смелости, чтобы поверить в лучшую жизнь и мечтать о ней», — отметила она.
Четвертый сезон «Бриджертонов» будет разделен на две части: первая выйдет 29 января, вторая — 26 февраля. В мае Netflix официально продлил сериал на пятый и шестой сезоны.
Съемки пятого сезона планируют начать в марте 2026 года. Основываясь на производственном цикле предыдущих сезонов (около 8 месяцев съемок и постпродакшена), премьеру можно ожидать не ранее весны 2027 года.