В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину Колец»

На территории парка появятся аттракционы высотой до 115 метров — самые высокие в Европе. Открытие запланировано на 2031 год. Парк будет построен на месте бывшего кирпичного завода, недалеко от железной дороги и аэропорта Лондон-Лутон. Рядом разместится парковка более чем на 7000 автомобилей.