В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину Колец»

Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фэннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»
Шоураннер «Бриджертонов»: книга про Бенедикта Бриджертона — самая простая для экранизации
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
«Camp Rock 3» обновит саундтрек: в фильме будут рок, кантри и песня в духе Бруно Марса
OpenAI представила модель ChatGPT Images для генерации изображений с умным редактированием
Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей
Сериал «Семь сестер» планируют выпустить на Hulu. В нем снимутся Элизабет Олсен и Одесса Янг
MGM+ выпустит сериал «Великолепная семерка»
Эндрю Скотт и Оливия Колман сыграют в фильме «Эльсинор», основанном на жизни актера Иэна Чарлсона
Эмили Блант сломалась в прямом эфире в первом тизере «Disclosure Day» Стивена Спилберга
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон
Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»
Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина

В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину Колец»

Первый британский парк Universal Studios в Кемпстон-Хардвик получил разрешение на строительство. Как сообщают источники BBC, в нем могут появиться аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину Колец».

На территории парка появятся аттракционы высотой до 115 метров — самые высокие в Европе. Открытие запланировано на 2031 год. Парк будет построен на месте бывшего кирпичного завода, недалеко от железной дороги и аэропорта Лондон-Лутон. Рядом разместится парковка более чем на 7000 автомобилей.

По оценкам компании, парк станет одним из крупнейших работодателей в регионе, создав 20 тыс. строительных рабочих мест и 8000 постоянных должностей.

Фильм «Приключения Паддингтона-3» вышел в мировой прокат 8 ноября. 7 марта он появится в российском онлайн-кинотеатре Okko. В третьей части серии медвежонок вместе с семейством Браун отправится в Перу. Он решится на путешествие на родину после того, как получит встревоженное письмо из Дома престарелых медведей, где живет его тетя Люси.

Письмо Паддингтону напишет настоятельница монастыря, заботящаяся о пожилых медведях. Ее роль в ленте исполнила лауреатка премии «Оскар» Оливия Колман, известная по фильмам «Отец» и «Фаворитка».

Расскажите друзьям