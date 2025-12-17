Финн Вольфхард срежиссировал клип на песню Джорджа Харрисона «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)»

Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фэннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»
Шоураннер «Бриджертонов»: книга про Бенедикта Бриджертона — самая простая для экранизации
В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину Колец»
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
«Camp Rock 3» обновит саундтрек: в фильме будут рок, кантри и песня в духе Бруно Марса
OpenAI представила модель ChatGPT Images для генерации изображений с умным редактированием
Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей
Сериал «Семь сестер» планируют выпустить на Hulu. В нем снимутся Элизабет Олсен и Одесса Янг
MGM+ выпустит сериал «Великолепная семерка»
Эндрю Скотт и Оливия Колман сыграют в фильме «Эльсинор», основанном на жизни актера Иэна Чарлсона
Эмили Блант сломалась в прямом эфире в первом тизере «Disclosure Day» Стивена Спилберга
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон
Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»
Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое

Финн Вольфхард срежиссировал клип на песню Джорджа Харрисона «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)»

Фото: George Harrison, Finn Wolfhard, the Beatles

Финн Вольфхард выступил режиссером музыкального клипа на сингл Джорджа Харрисона 1973 года «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)».

Ролик создан в технике стоп-моушн и создан студиями Nobody Told Me Studios и Tye Down Pictures из Торонто. Сорежиссером Вольфхарда выступил Дхани Харрисон, сын Джорджа Харрисона.

Видео: George Harrison, Finn Wolfhard, the Beatles

«Для меня большая честь работать с семьей Харрисон и воплотить этот клип в жизнь вместе с командой невероятно талантливых молодых канадских художников. Сложно подобрать слова, чтобы выразить, как я благодарен за эту возможность. Джордж Харрисон был и останется для меня огромным источником вдохновения, а его творчество будет жить вечно», — поделился Вольфхард.

Дхани Харрисон рассказал: «Финн — один из самых добрых и одаренных людей своего поколения, которых я знаю, и он идеальный режиссер для клипа моего отца. Папе бы это понравилось, и я надеюсь, что чудесные, творческие, искренние идеи Финна помогут этой песне обрести новое поколение слушателей. Отличная работа, Финн, мы тебя любим».

Расскажите друзьям