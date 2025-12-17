Финн Вольфхард срежиссировал клип на песню Джорджа Харрисона «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)»

Финн Вольфхард выступил режиссером музыкального клипа на сингл Джорджа Харрисона 1973 года «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)».
Ролик создан в технике стоп-моушн и создан студиями Nobody Told Me Studios и Tye Down Pictures из Торонто. Сорежиссером Вольфхарда выступил Дхани Харрисон, сын Джорджа Харрисона.
«Для меня большая честь работать с семьей Харрисон и воплотить этот клип в жизнь вместе с командой невероятно талантливых молодых канадских художников. Сложно подобрать слова, чтобы выразить, как я благодарен за эту возможность. Джордж Харрисон был и останется для меня огромным источником вдохновения, а его творчество будет жить вечно», — поделился Вольфхард.
Дхани Харрисон рассказал: «Финн — один из самых добрых и одаренных людей своего поколения, которых я знаю, и он идеальный режиссер для клипа моего отца. Папе бы это понравилось, и я надеюсь, что чудесные, творческие, искренние идеи Финна помогут этой песне обрести новое поколение слушателей. Отличная работа, Финн, мы тебя любим».