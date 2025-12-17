«Camp Rock 3» обновит саундтрек: в фильме будут рок, кантри и песня в духе Бруно Марса

В «Camp Rock 3» группа Connect 3 — ее составляют братья Джонас — готовится отправиться в масштабный тур, но внезапно остается без артиста на разогрев. Выросшие музыканты возвращаются в летний лагерь, чтобы найти новую восходящую звезду. История сосредоточится на пяти юных участниках лагеря: Сейдже (Лиамани Сегура), Флетче (Малакай Бартон), Рози (Луми Поллак), Дези (Хадсон Стоун) и Клиффе (Кейси Троттер).