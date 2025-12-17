«Camp Rock 3» обновит саундтрек: в фильме будут рок, кантри и песня в духе Бруно Марса

В третьем фильме серии «Camp Rock» саундтрек станет более разнообразным, рассказала Entertainment Weekly режиссер Вероника Родригес. В фильме будут рок, американа-поп-кантри, поп-песня в духе Бруно Марса, классический герл-пауэр-поп, заводная танцевальная песня.
В «Camp Rock 3» группа Connect 3 — ее составляют братья Джонас — готовится отправиться в масштабный тур, но внезапно остается без артиста на разогрев. Выросшие музыканты возвращаются в летний лагерь, чтобы найти новую восходящую звезду. История сосредоточится на пяти юных участниках лагеря: Сейдже (Лиамани Сегура), Флетче (Малакай Бартон), Рози (Луми Поллак), Дези (Хадсон Стоун) и Клиффе (Кейси Троттер).
Родригес сравнила новую пятерку с героями фильма «Клуб „Завтрак“»: «Очень разнородная группа, которая понимает, что вместе они сильнее». Героиня Лиамани Сегуры — «новая Митчи, девушка с мечтой, с голосом ангела, которая впервые попадает в Camp Rock».
Родригес также рассказала, что в фильме будет много ностальгии: у братьев Джонас будет много экранного времени, зрители увидят оригинальные локации. При этом «стоит ждать появления других некоторых оригинальных персонажей <…>, даже Конни, мама Митчи, играет в этом фильме более важную роль».
Ностальгия по «Camp Rock» не ограничивается съемочной площадкой. 10 августа Деми Ловато и братья Джонас исполнили песни из фильма на первом концерте тура «Jonas20». Джо начал вечер с сольной композиции «Gotta Find You», а затем пригласил на сцену Ловато. Вместе они исполнили хиты «This Is Me» и «Wouldn’t Change a Thing».