Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фаннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»

Актер, музыкант и комик Джек Блэк отреагировал на неожиданное признание от молодой голливудской звезды Эль Фаннинг. Актриса назвала его своим идеалом мужской красоты, что вызвало у Блэка смущение.
Осенью прошлого года сестры Фаннинг, Эль и Дакота, проходили «Тест на детекторе лжи» для Vanity Fair. На вопрос о самой привлекательной знаменитости 27-летняя Эль, не скрывая эмоций, заявила, что Джек Блэк для неё — «ходячий секс», «идеальный мужчина» и «самый горячий мужчина» в ее жизни.
Это откровение не осталось незамеченным. 14 декабря студия Sony Pictures опубликовала в TikTok видео, где Пол Радд, коллега Блэка по новому фильму «Анаконда», показывает ему тот самый ролик.
Вместо того чтобы просто принять комплимент, Блэк придумал целую теорию. Он сослался на понятие «дисморфия», когда человек неадекватно воспринимает свою внешность, и заявил, что у Фаннинг, видимо, «обратный случай».
Затем актер сказал: «Спасибо. Я ценю комплимент, но мне приходится закрывать глаза, потому что не могу до конца осознать, что слышу. Но спасибо, Эль». В конце он обратился к бойфренду актрисы Гансу Уэннеру: «Чувак, у нас нет проблем. Все нормально. Я ничего не делал, чтобы заслужить такое внимание».