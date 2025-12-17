OpenAI представила модель ChatGPT Images для генерации изображений с умным редактированием

Она работает в четыре раза быстрее предыдущих версий и лучше понимает сложные инструкции. В модели также появилась возможность вносить точечные правки в существующие изображения, например, изменять выражение лица, освещение или цветовую гамму без полного пересоздания картинки, что раньше было слабым местом многих ИИ-инструментов.