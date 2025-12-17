Леонардо ДиКаприо никогда не станет режиссером: «Зачем мне это?»

По его словам, он слишком много внимания уделял собственной актерской работе и слишком мало — наблюдению за тем, как Скорсезе управляет процессом на площадке: «Я был целиком поглощен своей задачей — проникнуть в душу персонажа. А теперь жалею, что не был более внимательным "наблюдателем" за тем, что творится за камерой».