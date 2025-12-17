Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фаннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»
Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей

Фото: Rommel Demano/Getty Images

Власти Лос-Анджелеса официально предъявили обвинения Нику Райнеру, сыну режиссера Роба Райнера, в убийстве родителей. Об этом сообщает The Guardian.

32-летнему мужчине инкриминируют два убийства первой степени при отягчающих обстоятельствах и использование холодного оружия (ножа). Убийство произошло 14 декабря в семейном доме в престижном районе Брентвуд.

Тела 76-летнего Роба Райнера и его 70-летней жены Мишель, фотографа, были обнаружены их дочерью Роми. По предварительным данным, супруги скончались от множественных колотых ран.

Их сын, Ник Райнер, был задержан в тот же вечер после того, как следствие установило его причастность. Сейчас он находится под стражей без права на залог. «Убийство Роба Райнера, одного из величайших режиссеров своего поколения, и его жены Мишель, с которой он прожил более 35 лет, шокирует. Мы обязаны добиться справедливости», — заявил окружной прокурор Натан Хохман.

По данным Los Angeles Times, накануне трагедии Ника и его отца видели спорящими на рождественской вечеринке в доме комика Конана О’Брайена. Издание со ссылкой на друга семьи сообщает, что Ник жил в родительском доме, и его мать недавно выражала беспокойство по поводу его психического состояния. В 2015 году отец и сын вместе работали над фильмом, основанным на борьбе Ника с наркозависимостью.

