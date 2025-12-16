ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
MGM+ выпустит сериал «Великолепная семерка»

Стриминговый сервис MGM+ выпустит сериал «Великолепная семерка» — ремейк одноименного классического вестерна 60-х годов. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Проект разработает Тим Кринг, создатель «Героев». Он напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером шоу из восьми эпизодов. Кто снимется в сериале, пока не разглашается.

Исполнительными продюсерами ремейка станут Дональд Де Лайн, Лоуренс Мириш и Брюс Кауфман. Новую «Великолепную семерку» выпустят MGM+ Studios и MGM Television Studios. Съемки начнутся в июне 2026 года.

Сериал будет доступен в каталоге MGM+ в США, Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании, Германии, Бразилии, Мексике, Колумбии и Чили. Каким будет его сюжет, неизвестно.

«Тим Кринг — мастер сторителлинга. Тим, Дональд Де Лайн, Ларри Мириш и Брюс Кауфман создали сериал, который передает энергию классического вестерна, чтит наследие оригинального фильма и подтверждает его вечные темы: силу единства в борьбе против угнетения и несовершенных героев, находящих искупление, помогая тем, кто не может помочь себе сам», — прокомментировал глава MGM+ Майкл Райт.

Фильм «Великолепная семерка» рассказал о том, как мирная деревня квакеров подверглась резне, развязанной при помощи наемников безжалостным земельным бароном. После этого община наняла семерых талантливых, но несовершенных людей, чтобы те защитили их от новой агрессии.

Роли в картине исполнили Юл Бриннер, Стив МакКуин, Чарльз Бронсон, Роберт Вон, Джеймс Коберн, Брэд Декстер и Хорст Бухгольц. Их герои по ходу борьбы с жестокими противниками столкнулись с вопросом: допустимо ли применение насилия для защиты людей, чья вера основана на ненасилии.

