MGM+ выпустит сериал «Великолепная семерка»

«Тим Кринг — мастер сторителлинга. Тим, Дональд Де Лайн, Ларри Мириш и Брюс Кауфман создали сериал, который передает энергию классического вестерна, чтит наследие оригинального фильма и подтверждает его вечные темы: силу единства в борьбе против угнетения и несовершенных героев, находящих искупление, помогая тем, кто не может помочь себе сам», — прокомментировал глава MGM+ Майкл Райт.