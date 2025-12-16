Эндрю Скотт и Оливия Колман сыграют в фильме «Эльсинор», основанном на жизни актера Иэна Чарлсона

Ирландский актер Эндрю Скотт («Рипли», «Шерлок») сыграет с лауреаткой премии «Оскар» Оливией Колман («Фаворитка», «Корона») в фильме «Эльсинор». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картина будет основана на жизни Иэна Чарлсона, звезды картины «Огненные колесницы» 1981 года. Фильм выпустят компании StudioCanal, LD Entertainment, Lucky Red и Magnolia Mae Films. StudioCanal полностью профинансирует проект.
Съемки «Эльсинора» начнутся 5 января в Великобритании. Лента описывается как «мощная, глубоко трогательная и вдохновляющая реальная история актера Иэна Чарлсона, который столкнулся с невероятными трудностями, готовясь сыграть роль всей жизни в „Гамлете“ в Национальном театре в Лондоне».
Скотт сыграет Чарлсона, а Колман — его врача. Режиссером фильма станет Саймон Стоун («Раскопки», «Девушка из каюты № 10»), продюсерами будут Андреа Оккипинти из Lucky Red и Габи Тана из Magnolia Mae, а также Пит Шилаймон и Микки Линдделл из LD Entertainment, Стефано Массенци и Кэролин Маркс Блэквуд. Скотт также выступит сопродюсером.
Сценарий фильма написал Стивен Бересфорд. Он также станет исполнительным продюсером вместе с Итаном Сильверманом, автором оригинального сценария. Майк Эли займет позицию оператора, Хелен Скотт — художника-постановщика, Мел Пейдж — художника по костюмам, Валерио Бонелли — монтажера.
Иэн Чарлсон — британский актер и певец, наиболее известный ролью олимпийского чемпиона Эрика Лидделла в драме «Огненные колесницы». Он также сыграл преподобного Чарльза Эндрюса в ленте «Ганди».
Последней ролью Чарлсона был Гамлет в лондонской постановке произведения Шекспира. Актер скончался в возрасте 40 лет от осложнений, вызванных СПИД. Это случилось в января 1990 года.