HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»

Стриминговый сервис HBO Max показал трейлер второго сезона медицинской драмы «Больница Питт». Премьера состоится 8 января. Серии будут выходить раз в неделю, а финал зрители увидят 16 апреля.
Сериал, действие которого происходит в больнице Питтсбурга, позиционируется как реалистичное исследование проблем, с которыми ежедневно сталкиваются американские медицинские работники.
Если первый сезон был посвящен чрезвычайной ситуации в день масштабного музыкального фестиваля, то второй расскажет о буднях больницы на День независимости США.
Исполнитель главной роли Ной Уайл рассказал, что создатели активно консультировались с реальными медиками, чтобы правдиво отразить на экране последние изменения и острые проблемы в системе здравоохранения страны.
«Мы проводим интервью с представителями всех сфер медицины. Они делятся своими трудностями, говорят, что хотели бы увидеть в сериале, и предупреждают о том, что показывать было бы вредно», — пояснил актер.
В каст также вошли Патрик Болл, Кэтрин ЛаНаса, Фиона Дуриф, Иса Брионес, Сепиде Моафи и другие. Ко второму сезону присоединились Люк Тенни, Трэвис Ван Винкл, Мета Голдинг и Кристофер Торнтон. Создателем и исполнительным продюсером «Больница «Питт» выступил Р. Скотт Джеммилл.