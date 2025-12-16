HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»

ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон
Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»
Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина
Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
Самое дешевое такси в России — в Ингушетии
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП

HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»

Фото: Warner Bros. Television

Стриминговый сервис HBO Max показал трейлер второго сезона медицинской драмы «Больница Питт». Премьера состоится 8 января. Серии будут выходить раз в неделю, а финал зрители увидят 16 апреля.

Сериал, действие которого происходит в больнице Питтсбурга, позиционируется как реалистичное исследование проблем, с которыми ежедневно сталкиваются американские медицинские работники.

Если первый сезон был посвящен чрезвычайной ситуации в день масштабного музыкального фестиваля, то второй расскажет о буднях больницы на День независимости США.

Исполнитель главной роли Ной Уайл рассказал, что создатели активно консультировались с реальными медиками, чтобы правдиво отразить на экране последние изменения и острые проблемы в системе здравоохранения страны.

«Мы проводим интервью с представителями всех сфер медицины. Они делятся своими трудностями, говорят, что хотели бы увидеть в сериале, и предупреждают о том, что показывать было бы вредно», — пояснил актер.

В каст также вошли Патрик Болл, Кэтрин ЛаНаса, Фиона Дуриф, Иса Брионес, Сепиде Моафи и другие. Ко второму сезону присоединились Люк Тенни, Трэвис Ван Винкл, Мета Голдинг и Кристофер Торнтон. Создателем и исполнительным продюсером «Больница «Питт» выступил Р. Скотт Джеммилл.

