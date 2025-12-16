На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов

С начала 2025 года на Патриарших прудах закрылось примерно 15 ресторанов и кафе. Это рекорд среди московских районов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на консалтинг-агентство Core.XP.
По его данным, некоторые из закрывшихся заведений не проработали и года. Рестораны на Патриарших закрываются из‑за смены портрета аудитории, падения среднего чека и крайне высокую конкуренцию.
«Аудитория, готовая потреблять fine dining и „инстaграмные“ концепции с высоким чеком, мигрирует в другие, более трендовые локации», — отметили в компании.
Общий пешеходный трафик, как отметили исследователи, на Патриарших сохраняется. Но его структура изменилась. Это, вероятно, замедлило рост стоимости аренды помещений в районе — в 2025 году он был минимальным.