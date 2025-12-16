Оксимирон* выпустил альбом «Национальность: нет»

Российский рэпер Оксимирон* выпустил альбом под названием «Национальность: нет», который появился на нескольких музыкальных стриминговых сервисах.
Релиз стал первым с 2021 года, когда у артиста вышла пластинка «Красота и уродство». В новый альбом вошли восемь треков: «Как мои дела», «Vintage», «Приключения», «Lost & Found», «Банк», «Песнь песней», «Русская инородная музыка» и «Бог в деталях».
Весной 2025 года Оксимирон* оказался в центре скандала. В подкасте «Дочь разбойника» вышло расследование «Творческий метод», в котором три девушки обвинили рэпера в насилии, когда те были еще подростками. «Афиша Daily» писала об этом подробно.
Одна из девушек подала заявление к СК. Адвокат Константин Ерохин рассказал, что Виктория Михайлова попросила проверить музыканта и допросить его.
* Мирон Федоров (настоящее имя рэпера Оксимирона) внесен Минюстом в реестр иноагентов.