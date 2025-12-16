Фильм «На гребне волны» получит телеадаптацию

Телеканал AMC выпустит сериал по мотивам фильма «На гребне волны» Кэтрин Бигелоу, в котором снялись Патрик Суэйзи, Киану Ривз, Лори Петти и Гэри Бьюзи. Об этом сообщил Deadline.
Шоу разработает Дэвид Колстейн, известный по сериалу «Бабочка», вышедшему на Prime Video. По информации СМИ, за возможность представить проект боролись сразу несколько дистрибьюторов.
Действие сериала развернется спустя 35 лет после событий киноленты. Оно будет сосредоточено вокруг опасной банды грабителей, связанных с группировкой «Бывшие президенты». Сценарий написал Колстейн.
Он же выступит исполнительным продюсером вместе с соучредителями компании Alcon Эндрю Косовом и Бродериком Джонсоном, а также президентом телевизионного подразделения Беном Робертсом.
Фильм «На гребне волны» вышел в 1991 году по сценарию У.Питера Илиффа. Он рассказал о начинающем агенте ФБР, который внедряется в банду «Бывшие президенты» — группу серферов из Калифорнии, грабящих банки в масках экс-лидеров США.
В 2015 году у картины появился ремейк от режиссера Эриксона Кора. В нем снялись Эдгар Рамирес, Люк Брейси, Тереза Палмер, Делрой Линдо и Рей Уинстон. Продюсерами выступили Косов и Джонсон.